La Lazio de Jordan Lukaku proche des demies

Il ne manque pas grand chose à la Lazio Rome et Arsenal pour valider leur ticket pour les demi-finales de l’Europa League. Le club de Jordan Lukaku se rend jeudi (21h05) au RB Salzbourg après une victoire 4-2 au Stadio Olimpico. Dans le même temps, les Gunners d’Arsène Wenger, larges vainqueurs du CSKA Moscou (4-1) à l’aller, tenteront de sauver une saison plus que mitigée sur le plan domestique. Les Biancocelesti de Simone Inzaghi, troisièmes en Serie A, restent sur une série de sept rencontres sans défaite. Blessé, Jordan Lukaku n’a plus joué depuis le 18 mars pour les Romains. De retour ce weekend, il est resté sur le banc lors de la victoire 1-2 contre l’Udinese dimanche. Lauréate de la Coupe des coupes en 1999, la Lazio court après un dernier carré sur la scène européenne depuis 15 ans. Lors de la saison 2002-2003, les Romains avaient été battus en demies de la Coupe UEFA par le FC Porto, futur vainqueur.

Sixième de Premier League avec treize points de retard sur la 4e place, Arsenal doit désormais tout miser sur l’Europa League. Les Londoniens, dominateurs à l’aller face au CSKA Moscou, devront toutefois rester attentifs en Russie afin d’éviter la déconvenue subie par le FC Barcelone à l’AS Rome mardi soir. Vainqueur 4-1 à l’aller, le club catalan a pris la porte de la Ligue des Champions après une défaite 3-0 contre la bande à Radja Nainggolan.

L’Atletico Madrid part avec deux longueurs d’avance sur le Sporting Lisbonne après sa victoire 2-0 à l’aller. Côté portugais, cette défaite a été l’élément déclencheur d’une crise retentissante. Bruno de Carvalho, président des Lions, a ouvertement critiqué ses joueurs après ce revers, provoquant le mécontentement de ceux-ci.

Le dernier quart, le plus indécis, opposera les Français de l’Olympique de Marseille aux Allemands du RB Leipzig. Les troupes de Rudi Garcia, battues 1-0 à l’aller, aimeraient se qualifier et ainsi réitérer le parcours européen de la saison 2003-2004 du club, battu en finale de la Coupe UEFA par Valence.

Le tirage au sort des demi-finales sera effectué vendredi à 12h à Nyon au siège de l’UEFA. Le vainqueur final sera qualifié pour la phase de poules de la Ligue des Champions 2018-2019

Source: Belga