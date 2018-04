Elise Mertens se hisse facilement en huitièmes de finale où elle rencontrera Vondrousova

Après Alison Van Uytvanck (WTA 51), Elise Mertens a obtenu mercredi son billet pour le 2e tour du tournoi de tennis WTA de Lugano. La N.1 belge, 20e mondiale et à ce titre 2e tête de série, a facilement dominé l’expérimentée luxembourgeoise de 32 ans Mandy Minella (WTA 301): 6-4 et 6-1. La rencontre a duré 1h21. La Louvaniste de 22 ans a pris sa revanche sur sa défaite au dernier tour des qualifs à Bogota en Colombie concédée face à Minella en 2015 (6-2, 6-4).

En huitième de finale de cette compétition jouée sur terre battue et dotée de 250.000 dollars, Mertens sera opposée à la jeune Tchèque de 18 ans

Marketa Vondrousova, 52e mondiale. Ce sera une première rencontre entre elles.

Plus tôt dans la journée, Van Uytvanck a aussi assuré sa place en huitièmes. Elle a terminé avec succès son match débuté lundi contre la Française Océane Dodin (WTA 93) 6-4 et 6-2. Elle jouera contre Kristyna Pliskova (WTA 70) pour une place en quarts. La Tchèque a gagné leur premier duel chez les jeunes qui remonte déjà à 2011.

Troisième Belge présente en Suisse, Kirsten Flipkens (WTA 74), 32 ans, rencontre ce mercredi au 1er tour l’actuelle N.3 allemande Carina Witthoeft (WTA 57), 23 ans.

Nos trois compatriotes sont également engagées dans le tableau du double et sont programmées encore ce mercredi. Alison Van Uytvanck jouera avec Mandy Minella. Elle débuteront contre la 2e tête de série formée de la Polonaise Alicja Rosolska et de l’Américaine Abigail Spears. Elise Mertens et Kirsten Flipkens, associées, ont été désignées 1e tête de série. Elles aborderont le tournoi contre les Russes Natela Dzalamidze et Veronika Kudermetova.

