Deux squelettes de dinosaures vendus à plus de 1,4 million d’euros chacun à Paris

Deux squelettes de dinosaures du Jurassique ont été vendus mercredi pour plus de 1,4 million d’euros chacun, largement au-delà de leurs estimations, lors d’une vente aux enchères à Paris, a annoncé l’hôtel des ventes Drouot. « L’allosaurus est parti à 1.407.700 euros et le diplodocus à 1.443.820 euros », a annoncé Drouot, ajoutant que « c’est le même acheteur qui a acquis les deux dinosaures, un particulier étranger ».

« Pour le marché des dinosaures, ce sont des résultats exceptionnels », même s’il ne s’agit pas de records, a précisé l’hôtel des ventes.

Le fossile de l’allosaurus, un carnivore qui a vécu il y a environ 150 millions d’années, était estimé entre 550.000 et 650.000 euros. Complet à 60%, selon la maison Binoche et Giquello. Le jeune animal mesure près de 3,8 mètres de long et vivait dans ce qui est actuellement l’Amérique du Nord et l’Europe.

Son compagnon de vente, un diplodocus « de 12 mètres du nez à la queue », vivait environ à la même période dans la zone ouest de l’Amérique du Nord. Il était estimé entre 450.000 et 500.000 euros.

source: Belga