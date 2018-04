De belles périodes ensoleillées prévues pour mercredi après-midi

Mercredi matin, la nébulosité sera assez abondante avec un risque de faible pluie ou d’averse, surtout dans le nord du pays. Dans l’après-midi, le temps deviendra sec avec des nuages et des périodes ensoleillées. Les maxima seront compris entre 14° au littoral et en Hautes Fagnes, et de 16° à 18° ailleurs. Le vent sera faible et d’abord variable ou de secteur sud, puis de secteur nord-est. Au littoral, le vent sera modéré de nord-est à nord. Mercredi et dans la nuit, il fera peu nuageux. En cours de nuit, des nuages élevés envahiront le pays à partir du sud-est. Les minima oscilleront entre 4° et 7°.

Jeudi, il fera d’abord sec et assez beau. Plus tard, le risque d’averse augmentera tandis que les maxima iront de 15° à 21° à l’intérieur du pays.

De vendredi à dimanche, le temps restera doux mais légèrement variable avec des périodes ensoleillées et parfois une averse locale.

Source: Belga