Carnet rose: un troisième bébé éléphant à Planckendael en l’espace de quelques mois

Un nouveau petit résident a vu le jour dans la nuit de mardi à mercredi, à 3h23, au parc animalier de Planckendael. Le petit pachyderme mâle et sa mère se portent bien et peuvent déjà recevoir de la visite. Il s’agit du troisième bébé éléphant à naître au parc malinois en l’espace de quelques mois, après les femelles Suki fin décembre et Tun Kai en janvier. Phyo Phyo, mère de Kai-Mook – le premier éléphant d’Asie à être né sur le territoire belge – et grand-mère des deux derniers bébés, a cette nuit mis bas son sixième enfant. Une naissance qui s’est déroulée « sans la moindre complication » grâce à « son expérience en la matière ».

Le père de tous les nouveaux pensionnaires est un mâle reproducteur, Chang, qui a entre-temps rejoint Copenhague. La famille compte désormais dix spécimens dont quatre jeunes.

Les visites sont déjà autorisées dès ce mercredi. Le petit pachyderme n’a pas encore de nom, mais celui-ci commencera par un T. Pour Tun Kai, le parc avait lancé un appel aux propositions aux visiteurs.

