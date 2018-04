Basket (dames) – Castors Braine et Wavre Ste-Catherine en finale

Castors Braine et Wavre Ste-Catherine se sont qualifiés pour la finale des playoffs du championnat de Belgique de basket féminin en s’imposant tous les deux 2 manches à 0 dans leur demi-finale respective mercredi. Déjà victorieuses à Kangoeroes Willebroek samedi, les Malinoises de Wavre Ste-Catherine ont à nouveau battu les Anversoises 65-62 (mi-temps: 37-33).

Après avoir pris sa revanche sur la demi-finale de Coupe de Belgique perdue face aux Namuroises de Philip Mestdagh en l’emportant samedi, Castors Braine a achevé la série 2 à 0 en s’imposant à domicile 80-65 (mi-temps: 40-34) devant Namur.

C’est la 5e finale de suite pour les Brainoises, quatre fois championnes de Belgique. Pour Wavre Ste-Catherine et son coach Arvid Diels, champions en 2010, c’est la 4e finale en championnat après celles perdues en 2006 et 2011.

La finale (best-of-3) débutera le 21 avril en terre malinoise avant deux manches (si nécessaire) à Braine les 25 et 28 avril (si nécessaire), sous réserve de confirmation des dates.

Demi-finales:

– Match 2:

. Mercredi:

Wavre Ste-Catherine – Kangoeroes Willebroek 65-62

* Wavre Ste-Catherine remporte la série 2-0

Castors Braine – Namur Capitale 80-65

* Castors Braine remporte la série 2-0

– Match 1:

. Samedi:

Kangoeroes Willebroek – Wavre Ste-Catherine 66-78

Namur Capitale – Castors Braine 54-76

Source: Belga