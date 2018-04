Trump annonce dans un tweet que des missiles «vont arriver» en Syrie

« Préparez-vous la Russie », a tweeté le président américain Donald Trump, avertissant que des missiles « vont arriver » en Syrie en représailles à l’attaque chimique présumée à Douma.

« La Russie jure d’abattre n’importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et ’intelligents!’ Vous ne devriez pas vous associer à un Animal qui Tue avec du Gaz, qui tue son peuple et aime cela », a-t-il ajouté.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018