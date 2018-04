Axelle Red à la rencontre de réfugiés syriens dans un camp de Jordanie

Tweet on Twitter

Axelle Red, ambassadrice de Handicap International, est depuis lundi au camp de réfugiés d’Azraq en Jordanie. L’ONG y apporte un soutien aux Syriens qui ont fui la guerre civile, avec une attention plus particulière aux blessés et aux personnes vulnérables.

Azraq est un camp de réfugiés situé dans le désert, à 100 km de Amman, capitale de la Jordanie. Les équipes de Handicap International y mènent depuis 2012 des activités autour de la revalidation fonctionnelle (kinésithérapie et ergothérapie), apportent une assistance psychosociale et fournissent des béquilles, des chaises roulantes ou encore des prothèses et des semelles.

Axelle Red a pu s’entretenir mercredi avec des familles de réfugiés. La chanteuse doit également rencontrer des réfugiés vulnérables dans un hôpital d’Amman.

Elle témoignera ensuite de sa visite, des conséquences du conflit syrien et de la situation des réfugiés lors d’une conférence à Bruxelles les 24 et 25 avril sur le futur de la Syrie et de la région.

Environ 650.000 hommes, femmes et enfants vivent actuellement en exil en Jordanie. Plus de 139.000 personnes ont trouvé refuge dans les camps de Zaatari et d’Azraq, tandis que les 80% restants vivent en dehors des camps.