La Russie se dit prête à «abattre des missiles» américains au-dessus de la Syrie

L’ambassadeur russe au Liban, Alexander Zasypkin, a affirmé que son pays était déterminé à «abattre» des missiles américains en cas de frappes contre la Syrie.

Dans un entretien accordé à la chaine télévisée du Hezbollah libanais, Al-Manar, l’ambassadeur russe a déclaré qu’en «cas de frappe américaine, les missiles seront abattus de même que les sources d’où ils ont été tirés».

Le président américain Donald Trump a averti mercredi la Russie de frappes imminentes contre la Syrie, peu après que Moscou avait mis en garde contre tout acte pouvant «déstabiliser la situation déjà fragile dans la région». Dans un tweet matinal, il s’en est pris à la Russie, soutien indéfectible du régime de Bachar al-Assad, accusé d’être responsable d’une attaque chimique présumée contre la ville de Douma.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018