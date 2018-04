Bientôt des couchettes en soute dans les avions ?

Tweet on Twitter

Airbus et Zodiac Aerospace ont signé un accord de partenariat afin de développer et commercialiser des modules de couchettes pour les passagers installés au niveau des soutes des avions commerciaux, ont annoncé les deux partenaires mardi.

Ces modules seront commercialisés à l’horizon 2020 et un catalogue de propositions certifiées pour le long-courrier A330, en réaménagement ou en équipement de série, sera proposé aux compagnies aériennes, selon un communiqué.

« La possibilité d’offrir de tels compartiments de repos à bord de l’A350 XWB est également étudiée », selon l’avionneur européen et l’équipementier français, filiale du groupe de haute technologie Safran.

Nouveaux services

« Installés au niveau du pont cargo des avions commerciaux, ces modules offriront des opportunités de nouveaux services aux passagers afin d’améliorer leur expérience du voyage, tout en permettant aux compagnies aériennes de se différencier et de générer des revenus complémentaires sur leurs vols commerciaux », selon la même source.

Ces nouveaux modules passagers seront « interchangeables avec des containers cargo classiques et pourront être modifiés lors du temps de rotation régulier. De plus, le plancher cargo de l’avion et le système de chargement des containers ne seront aucunement affectés, les modules reposant directement dessus », ajoutent les deux partenaires.

« Amélioration du confort »

« Cette nouvelle approche du voyage aérien constitue une étape majeure dans l’amélioration du confort des passagers », a déclaré Geoff Pinner, directeur des programmes cabine et cargo d’Airbus, cité dans le communiqué, ajoutant que le constructeur avait « déjà reçu des avis très positifs de la part de plusieurs compagnies aériennes ayant testé nos premières maquettes ».

« Une expérience passager améliorée est aujourd’hui un élément clé de différentiation pour les compagnies aériennes », a déclaré de son côté Christophe Bernardini, directeur général de la branche Cabine de Zodiac Aerospace. « Cette innovation repose sur l’expérience d’Airbus et de Zodiac Aerospace dans la production d’espaces de repos pour le personnel navigant au niveau du pont cargo », selon les deux partenaires.

En novembre 2016, le PDG du groupe Air France-KLM avait évoqué l’idée de faire voyager des passagers en position allongée en classe économique en installant des couchettes en soute ou au-dessus de la cabine, à bord des avions de la nouvelle compagnie à coûts réduits du groupe, Joon, présentée comme un laboratoire d’innovations et qui a démarré ses activités en décembre.