Une femme a obtenu l’annulation de son mariage grâce à des photographies. On y voyait le marié qui… ne souriait pas assez.

En décembre 2005, Malika, une marseillaise de 48 ans, se marie avec un homme rencontré à son travail. La lune de miel fut de courte durée : rapidement, elle le trouve distant, et parfois même violent. « Il y a eu un changement de comportement chez lui. C’était très dur pour moi d’avaler la pilule« , explique-t-elle à La Provence. « J’ai compris que je vivais avec quelqu’un qui me mentait, qui me jouait la comédie. »

Rapidement, l’époux réclame le divorce. Malika comprend alors qu’il ne s’est marié avec elle que pour obtenir des papiers français. Décidée à ne pas se laisser faire, elle décide de faire annuler son mariage. Et la justice lui donnera raison : la cour a constaté que le mari souriait à peine sur les 88 photos de leur mariage. Il ne se donnait pas non plus la peine de regarder son épouse sur les photographies du couple. « J’ai servi d’appât pour lui permettre d’obtenir un droit de séjour en France », déplore Malika.

Pour l’avocate de Malika, interviewée par La Provence, il s’agit là d’une « escroquerie aux sentiments« . Elle estime qu’il s’agit là d’ « mariage gris », c’est-à-dire un mariage où « l’un des deux époux joue le jeu de la séduction à l’autre pour des raisons administratives ».