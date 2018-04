VIDEO. Un pilote se filme en train de traverser des aurores boréales

En survolant le Canada, un pilote de l’US Air Force a eu l’occasion de capturer des magnifiques images d’aurores boréales.

Ross Franquemont est un pilote de l’US Air Force, l’armée de l’air américaine. Il a l’habitude de voler à bord de l’U-2, un avion espion beaucoup utilisé durant la guerre froide par les États-Unis. Le pilote américain est également un grand amateur de photographie. La plupart du temps, il vole avec un Nikon D750 et il partage ses photos avec les internautes sur son site Extreme Ross Photography.

U-2 Spy Plane Pilot Captures Stunning Up-Close Photos of Northern Lights. Photos by: Ross Franquemont (@extremeross)

