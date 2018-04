Une croissance à deux chiffres pour Brussels Airlines le mois dernier

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Brussels Airlines a transporté 778.175 passagers le mois dernier, soit 13,4% de plus qu’en mars 2017.

La compagnie récemment rachetée par Lufthansa a enregistré une belle croissance. La plus forte hausse de fréquentation a été constatée sur les secteurs nord-américain (+28,1%) et africain (+18,1%) de Brussels Airlines, suivis du réseau européen (+10,8%) et du Moyen-Orient (+5,6%).

Cette augmentation du nombre de passagers a été réalisée malgré un nombre moins élevé de vols (-3,9%, ou 6.390 contre 6.650 en mars 2017), ce qui a été rendu possible par le remplacement des jets Avro (100 places) par des avions Airbus de plus grande capacité (180 places). Le taux d’occupation des avions de la compagnie est en hausse de 4,7 points de base, à 79,5%.

Brussels Airlines enregistre également une croissance des volumes de fret (+43%) transportés dans la soute de ses vols passagers. Cette croissance significative est en partie due à l’ouverture de la ligne Mumbai.