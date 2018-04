1 Belge sur 4 déclare être stressé chaque jour

Êtes-vous parfois stressé(e) comme 2/3 des Belges qui travaillent? Moments difficiles, crises de la vie, stress professionnel et problèmes familiaux…, les périodes pendant lesquelles nous sommes soumis au stress sont régulières et nous épuisent à court et à long termes. Découvrez le nouvel Omnivit Stress-resist pour transformer votre stress en énergie positive.

Le top 3 des principales causes de stress

35%: le manque de temps: l’équilibre famille/travail est la cause du stress chez 58% des parents actifs.

32%: les problèmes d’argent

30%: la vie professionnelle

Et il ne faut pas aller chercher bien loin les remèdes les plus populaires:

36%: regarder la télé

26%: aller se balader

26%: écouter de la musique

*enquête en ligne IVOX, octobre 2017, auprès de 1.000 Belges.

Soutien

Le nouvel Omnivit Stress-Resist contient une formule innovante avec des ingrédients complémentaires qui vous aident à gérer votre stress et à réduire la fatigue.*

Le magnésium provenant de la mer et les vitamines B6 et B9 vous aident à booster votre énergie et à combattre la fatigue, tandis que les extraits de Rhodolia rosea vous aident à renforcer votre résistance physique et mentale au stress. Omnivit Stress-Resist vous offre une réponse adaptée au stress à court et à long termes.*

88% de personnes satisfaites**

*Rhodiola rosea: forme active d’origine 100% végétale qui aide votre organisme à s’adapter afin d’améliorer sa résistance au stress physique et mental. Le magnésium provenant de la mer et la vitamine B6 aident à réduire votre fatigue. La vitamine B9 contribue à des fonctions psychologiques normales

**Test sur comprimé Magnévie Stress Resist, auprès de 128 personnes après utilisation pendant 15 et 30 jours.