Des bonobos membres de colonies voisines observés en train de pique-niquer ensembles

Une équipe de chercheurs partie en République Démocratique du Congo (RDC) a été témoin d’une scène rare et stupéfiante. Un groupe de bonobos issus de colonies distinctes ont partagé un repas pacifiquement.

Ces deux colonies voisines composées de mâles, femelles et petits ont été observées dans leur milieu naturel. Attirés par la prise du mâle alpha d’un des groupes, plusieurs membres de la seconde communauté ont amorcé une tentative d’approche. Contre toutes attentes, et au lieu de chasser les importuns, l’animal dominant a alors partagé sa nourriture (une antilope) avec les femelles étrangères. L’une d’entre elles s’est ensuite employée à distribuer des morceaux de viande, non seulement à ses petits, mais également aux adultes des deux groupes.

Le bonobo, proche cousin de l’Homme

Le bonobo est une espèce de primate proche du chimpanzé commun et endémique de la République Démocratique du Congo. L’organisation sociale des bonobos est cependant très différente de celle de leurs cousins: elle est matriarcale et n’est pas fondée sur la hiérarchie entre mâles. Les tensions au sein des groupes sont apaisées par le biais de copulations fréquentes à l’initiative des femelles. La déforestation et les guerres dans la région rendent sa survie de plus en plus difficile et l’espèce est aujourd’hui grandement menacée.

Une meilleure compréhension de notre histoire grâce à l’étude des primates

L’observation des grands singes par les anthropologues permet de les renseigner sur l’apparition de certains comportements chez notre ancêtre communs. Le chimpanzé, plus agressif, est parfois étudié pour comprendre son approche de la territorialité et du conflit intercommunautaire. A l’inverse l’étude des bonobos permet d’analyser « la capacité de notre ancêtre commun en terme d’usage communautaire des ressources, de partage de la nourriture et des autres formes de coopération« , selon une étude publiée dans Human Nature le 5 avril 2018.

Il existerait donc une forme de « tolérance sociale » chez certains animaux. Un phénomène qui fascine les scientifiques et incite à plus de compassion chez les Hommes.