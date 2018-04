Trop de plomb dans l’eau des robinets en Wallonie

Un taux de plomb supérieur aux normes européennes a été constaté dans 5,2 % des eaux de robinet de Wallonie, relèvent mardi la Dernière Heure et La Libre. Les journaux se basent sur un rapport de la DGO3, le service public de Wallonie-Environnement. Le taux de conformité en plomb a diminué au cours des dernières années, passant de 99% en 2010-2012 à 94,8% en 2014-2016, selon le rapport sur la « qualité des eaux destinées à la consommation humaine » étudié « prochainement » par le gouvernement wallon.

Quelque 16.252 contrôles au robinet et 3.248 sur compteurs et cuisines ont été réalisés par l’administration entre 2014 et 2016, écrivent les quotidiens. Du plomb a été détecté lors de 39% de ces contrôles. Dans 7,8% des contrôles, les résultats ont conclu à un dépassement de la norme de 10 microgrammes par litre. Dans 1,2% des cas, le taux était plus de cinq fois supérieur à la norme autorisée.

La présence de plomb dans l’eau potable découle de deux causes principales: les canalisations en plomb qui équipent encore la plupart des maisons anciennes; et les raccordements, qui relient la canalisation, dans la rue, au compteur d’eau, dans la maison ou l’immeuble.

Contrairement au fer et au cuivre, le plomb est considéré comme toxique. Son accumulation dans le corps par les voies digestives ou respiratoires provoque le saturnisme, qui peut entraîner l’anémie, des troubles digestifs, des encéphalopathies, des paralysies ainsi que des retards mentaux, selon la DGO3.

Source: Belga