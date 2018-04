NBA: Pelicans, Spurs et Thunder qualifiés pour les play-offs

Les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, les Spurs de San Antonio et le Thunder d’Oklahoma City ont assuré leur qualification pour les play-offs de la Conference Ouest de la NBA, en remportant la victoire qu’il leur fallait, lundi lors de l’avant-dernière journée du championnat professionnel nord-américain de basket. Minnesota et Denver s’affronteront mercredi pour le dernier billet. En déplacement chez les Clippers de Los Angeles, La Nouvelle-Orléans (5e, 47 v-34 d), même si le score, 100-113 (mi-temps: 49-59), ne l’indique pas, a largement dominé son adversaire sous l’impulsion du tandem Anthony Davis (28 points, 6 rebonds) – Nikola Mirotic (24 points, 16 rebonds),

Score forcé par contre à San Antonio – Sacramento: 98-85 (43-50) où les Spurs ont tremblé avant d’arracher une 21e qualification consécutive pour les play-offs.

Les Texans n’ont fait la différence que dans le dernier quart-temps après avoir été longtemps menés. Ils ont pu compter sur leur banc, en particulier le 6e homme providentiel, l’Australien Rudy Gay, auteur de 18 points, et le toujours magnifique vétéran argentin Manu Ginobili (17 points), 40 ans, pour finalement faire plier les Kings.

Enfin le Thunder (6e, 47 victoires-34 défaites) a une nouvelle fois pu compter sur Russell Westbrook pour retourner une situation mal engagée à Miami: OKC, qui a compté jusqu’à 18 points de retard (23-5), s’est finalement imposé 93-115 (52-49) grâce à un nouveau triple double de Westbrook (23 points, 18 rebonds et 13 passes), bien épaulé par Paul George et ses 27 points.

Il ne reste donc plus qu’une place à prendre.

La 8e place tant convoitée se jouera entre Minnesota (46 v-35 d), qui l’occupe actuellement après s’être imposé 113-94 (56-53) contre Memphis, et Denver (9e, 46 v-35 d) qui ne jouait pas lundi.

Le billet sera distribué mercredi à l’issue de la dernière journée, au cours de laquelle les Timberwolves recevront les Nuggets au Target Center pour un affrontement direct.

Les qualifiés à l’Est sont Toronto, Boston, Philadelphie, Cleveland, Indiana, Milwaukee, Miami et Washington.

Dans les autres matchs de lundi, Kevin Love (28 pts) et LeBron James (26 pts) ont permis à Cleveland (4e, 50 v-31 d) de s’imposer nettement, 109-123 (49-61) à New York.

Les Cavaliers peuvent toujours viser la 3e place de la conférence Est. Ils devront pour cela battre une nouvelle fois les Knicks mercredi, et compter sur une défaite de Philadelphie (3e, 50 v-30 d) qui doit encore affronter Atlanta mardi et Milwaukee mercredi.

