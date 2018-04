Météo – Un temps sec avant quelques averses

Mardi, le temps sera dans un premier temps sec sur la plupart des régions avant une augmentation du risque d’averses, surtout sur la moitié est du pays, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima seront compris entre 11 et 18°. Ce soir et cette nuit, le nord-est du pays pourrait encore être balayé par des pluies tandis qu’ailleurs il fera sec et les éclaircies seront de plus en plus larges. Les minima seront compris entre 4 et 9°.

Mercredi, le soleil ne sera accompagné que de quelques nuages d’altitude, bien que les régions proches de la frontière néerlandaise ne seront pas à l’abri d’une ou l’autre averse en début de journée. Le vent sera faible et variable et le thermomètre grimpera localement jusqu’à 20°.

Le temps se gâtera dès jeudi matin, avec des averses venues depuis la France. Dans la soirée et la nuit, les averses intenses seront accompagnées d’orage. Le temps restera chaud, avec des températures comprises entre 15 et 20°.

Le ciel restera indécis vendredi, avec un risque d’averses surtout à l’est. Le temps redeviendra sec en fin de journée. Le thermomètre oscillera entre 12 et 18°.

Le week-end s’annonce sec et chaud, avec des températures de l’ordre de 20°. Samedi et lundi pourraient connaître quelques averses orageuses, mais il fera globalement bien ensoleillé.

