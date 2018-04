Les Belges à l’étranger – Liverpool titube mais s’impose à Manchester City et file en demi-finale

Liverpool est parvenu à se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions de football mardi grâce à sa victoire 1-2 sur la pelouse de Manchester City en quart de finale retour de la compétition. Vainqueurs 3-0 à l’aller, les Reds ont été mis sous pression durant toute la première période mais s’en sont finalement sortis en assurant le coup en deuxième mi-temps. Simon Mignolet, sur le banc mardi, avance donc au tour suivant avec Liverpool tandis que Kevin De Bruyne et Vincent Kompany sont éliminés. Déterminé à réaliser un come-back, Manchester City a débuté la rencontre parfaitement en trouvant le but du 1-0 dès la 2e minute de jeu seulement. Gabriel Jesus a fait tremblé les filets d’un plat du pied en concrétisant une action collective partie d’une mauvaise relance de Virgil Van Dijk (2e).

Beaucoup plus à l’aise dans la partie, les Citizens ont dominé la première période en frappant notamment sur le poteau via Bernardo Silva (40e) et en se voyant annuler injustement un but de Sané (42e). Furieux à l’encontre de l’arbitre espagnol Lahoz, le coach des Skyblues Pep Guardiola a été renvoyé en tribune à la mi-temps.

Très timide en première période, Liverpool a réagi après la pause et n’a pas tardé à trouver le but égalisateur. A la 56e minute, l’homme phare des Reds, Mohamed Salah a rabattu le ballon dans le but après une belle percée de Sadio Mane.

Un but qui a coupé les jambes de Manchester City, incapable de semer à nouveau le doute dans le camp liverpuldien. Sereine, l’équipe de Jürgen Klopp parviendra même à remporter la rencontre grâce à un but de Firmino, lancé par une erreur défensive d’Otamendi (77e).

Grâce à cette victoire, Liverpool retrouve les demi-finales de Ligue des Champions, dia ans après y avoir accédé pour la dernière fois.

Source: Belga