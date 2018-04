Les Affaires étrangères confirment le décès d’un Belge dans un accident à Malte

Tweet on Twitter

Un Belge est décédé dans un accident impliquant un bus touristique, lundi après-midi à Malte, ont confirmé mardi les Affaires étrangères. L’accident s’est produit dans la station balnéaire de Zurrieq. Le bus à impériale avec toit ouvert a percuté des branches, à une vitesse assez élevée. Un Belge de 62 ans et une Espagnole de 37 ans sont décédés sur place.

Six autres passagers ont été grièvement blessés, selon les médias locaux. Parmi eux figurent deux enfants britanniques de 6 et 8 ans. Au total, 30 personnes ont été admises à l’hôpital et 20 autres ont été soignées dans un centre médical.

Aucun autre ressortissant belge ne figure parmi les blessés, précisent les Affaires étrangères. Le sexagénaire décédé était accompagné de sa femme. Le chauffeur, âgé de 24 ans, s’en est sorti indemne.

Source: Belga