Le pays divisé entre soleil et averses

L’ouest de la Belgique sera inondé de soleil mardi après-midi, tandis que le sud-est du territoire sera en proie aux averses. Les maxima atteindront tout de même 19° dans le centre du pays. Le vent de sud-est sera dans un premier temps modéré, avant de devenir faible et variable en fin d’après-midi, selon les prévisions de mi-journée de l’IRM. La nébulosité augmentera dans la soirée, amenant des averses, surtout au nord du pays. Les régions proches des Pays-Bas pourraient être le théâtre de quelques coups de tonnerre. Au sud-est, il fera à nouveau sec dans le courant de la nuit, mais des nuages bas et de brouillard pourront se former. Les minima seront compris entre 5 et 7°.

La matinée de mercredi pourrait être assez grise et humide, mais le soleil gagnera du terrain au fil des heures. Le thermomètre pourra atteindre localement 18°. Le vent sera faible et variable, de secteur nord-est. La nuit sera sèche et peu nuageuse.

Le scénario s’inversera jeudi puisque la journée commencera sous le soleil avant que la nébulosité n’augmente depuis la France dans l’avant-midi. De fortes averses traverseront le pays du sud-est au nord-ouest en deuxième partie de journée. Les maxima seront compris entre 12° au littoral et 19° à l’intérieur des terres.

Vendredi et au cours du week-end, le temps sera instable, alternant entre éclaircies et passages nuageux parfois accompagnés d’averses et d’orages. Les maxima sera compris entre 17 et 22°.

La semaine prochaine débutera sur un temps sec et chaud, mais des nuages pourront assombrir l’ambiance.

Source: Belga