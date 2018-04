Le Conseil de sécurité renouvelle pour un an sa mission de police en Haïti

Le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé mardi pour un an sa mission de police en Haïti, après des tensions récentes avec le gouvernement haïtien qui avait accusé cette force d’ingérence politique. Le mandat de la mission de l’Onu pour l’appui à la justice (Minujusth, environ 1.200 policiers) prévoit une diminution progressive du nombre des policiers onusiens à partir du 15 octobre et mentionne la perspective d’un retrait sur deux ans devant s’achever en octobre 2019.

La Minujusth contribue au renforcement de la police nationale, à la consolidation d’un Etat de droit et au suivi de la situation des droits de l’Homme.

A l’occasion de ce renouvellement de mandat, Haïti a espéré que des « rapports harmonieux » s’instaurent entre la mission de l’ONU et les autorités haïtiennes.

Fin février-début mars, la Minujusth avait mécontenté les autorités haïtiennes en saluant la nomination de juges chargés d’instruire des plaintes déposées depuis le début de l’année dans le cadre d’un dossier de corruption dans lequel seraient impliqués plusieurs anciens ministres.

« Haïti n’est ni une savane, ni un moulin mais un pays souverain », avait alors répété à plusieurs reprises le chef du gouvernement haïtien, Jack-Guy Lafontant. L’ambassadeur haïtien auprès de l’ONU avait été rappelé pour consultations par Port-au-Prince.

La Minujusth a été créée il y a un an par l’ONU pour succéder à sa force de Casques bleus (mission Minustah) dans le pays des Caraïbes le plus pauvre du continent américain. La Minustah avait été déployée en 2004 après l’éviction du président Jean-Bertrand Aristide sous la pression d’une insurrection armée.

