L’Algérie donne son accord à la béatification à Oran des moines de Tibéhirine

L’Algérie a donné au Vatican son accord pour la béatification à Oran des moines français de Tibéhirine, assassinés en 1996 dans des circonstances mystérieuses, a annoncé mardi le ministre algérien des Affaires étrangères. « L’Algérie a donné son accord pour la béatification de ces moines et ça a été signifié au Vatican », a déclaré Abdelkader Messahel à la chaîne France 24.

« La béatification se fera dans quelques mois, dans quelques semaines, à Oran », a-t-il ajouté à propos des sept religieux français, enlevés en mars 1996 dans leur monastère de Notre-Dame de l’Atlas, à 80 km au sud de la capitale, Alger.

Leur mort avait été annoncée le 23 mai par le Groupe islamique armé (GIA) dans un communiqué.

Fin janvier, le pape François avait ouvert la voie à leur béatification en les déclarant martyrs, au côté de douze autres religieux et religieuses tués en Algérie entre 1994 et 1996 – dont l’ancien évêque d’Oran, Pierre Claverie.

Interrogé sur une possible présence du pape François à cette cérémonie en Algérie, le chef de la diplomatie algérienne ne l’a pas exclue : « On verra, pourquoi pas ».

Des doutes pèsent sur la thèse officielle avancée à l’époque par Alger, celle d’un enlèvement puis d’un assassinat des moines par le GIA en pleine guerre civile. Des soupçons ont, depuis, émergé sur une possible implication des services secrets militaires algériens.

Une hypothèse balayée mardi par le ministre algérien des Affaires étrangères : « Tout le monde sait dans quelles circonstances ils ont disparu, les Français le savent, les Algériens le savent ».

« La coopération entre les appareils judiciaires algériens et français a été totale, nous avons travaillé en toute transparence », a-t-il insisté.

