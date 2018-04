La plus grosse page Facebook soutenant le mouvement ‘Black Lives Matter’ est fausse

Pendant au moins un an, la plus grosse page Facebook soutenant le mouvement américain ‘Black Lives Matter’ était une arnaque liée à un homme en Australie, a révélé lundi CNN. La page, intitulée ‘Black Lives Matter’, était reliée à des collectes de fonds qui ont ramené au moins 100.000 dollars (environ 81.000 euros), supposément reversés à la cause du mouvement de lutte contre la violence et le racisme envers les Noirs aux Etats-Unis. Au moins une partie de cette somme a toutefois été transférée vers des comptes en banque australiens, a appris CNN. La fausse page, qui semble avoir été créée en 2016, rassemblait près de 700.000 fans, soit deux fois plus que la page officielle du mouvement. Elle a depuis été supprimée par Facebook, tout comme le compte de l’utilisateur qui l’administrait. Elle avait toutefois déjà été désactivée, peu après que CNN a contacté un Australien qui y serait associé.

Les responsables de cette arnaque ont également créé un groupe Facebook très populaire, lui aussi nommé ‘Black Lives Matter’, qui compte près de 40.000 membres.

La page renvoyait constamment vers des sites webs liés à Ian Mackay, un représentant du syndicat australien National Union of Workers. Un porte-parole du syndicat a indiqué mardi que l’homme avait été suspendu ainsi qu’un autre représentant, le temps d’une enquête. Le syndicat « n’est pas impliqué et n’a autorisé aucune activité en référence aux allégations de CNN », a souligné le secrétaire national du syndicat, Tim Kennedy. Lorsque CNN a interrogé M. Mackay, il a nié être lié à cette affaire. La page Facebook était désactivée quelques heures plus tard.

Ces sites web et la fausse page poussaient également aux dons, en renvoyant vers différentes collectes sur des plateformes en ligne telles que Donorbox, Classy, PayPal ou Patreon. Tous les comptes liés à ces récoltes d’argent ont depuis été suspendus. Selon plusieurs sources, au moins un compte était lié à une adresse IP et un compte en banque australiens. Ces sources mentionnent également à CNN la somme de 100.000 dollars récoltée par les arnaqueurs.

