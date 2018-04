France: nouveaux heurts au deuxième jour des expulsions dans l’ouest

De nouveaux heurts se sont produits mardi matin entre les forces de l’ordre et les occupants illégaux de terrains à Notre-Dame-des-Landes, dans l’ouest de la France, au deuxième jour d’une opération massive destinée à les déloger. Près de trois mois après l’abandon d’un projet d’aéroport dans la région, le gouvernement a lancé lundi une opération massive d’expulsion des militants ayant élu domicile dans une zone d’aménagement différé (« ZAD ») rebaptisée « zone à défendre » par les opposants). Le 17 janvier, en mettant fin au projet d’aéroport, le Premier ministre Édouard Philippe avait promis d’éradiquer la « zone de non droit ».

Vers 7h30 mardi, alors que les opérations avaient repris depuis un peu plus d’une heure, les gendarmes ont lancé plusieurs grenades assourdissantes et effectué des tirs de gaz lacrymogènes. « Cassez vous, cassez vous », répondaient les « zadistes » qui ont mis le feu à plusieurs barricades et riposté par des jets de projectiles, des cocktail molotov et des tirs de fusées.

Selon un porte-parole du ministère de l’Intérieur, six barricades en feu entre 22h00 et minuit sur la D281, la route qui traverse la zone, ont été dégagées par les gendarmes mais « le reste de la nuit a été calme ». « Aucun blessé » n’a été enregistré et « aucune interpellation » n’a été effectuée, a-t-il précisé.

source: Belga