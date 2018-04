Fleetwood Mac vire son guitariste Lindsey Buckingham

Le groupe de rock américano-britannique Fleetwood Mac s’est séparé de son guitariste et compositeur Lindsey Buckingham, a confirmé le Rolling Stone lundi. Un désagrément concernant la prochaine tournée serait à l’origine de ce renvoi, a indiqué le magazine. Plus tôt dans la journée, le groupe avait déclaré être en « évolution créative » constante et que Lindsey Buckingham serait remplacé par Mike Campbell du groupe Tom Petty and the Heartbreakers et Neil Finn de Crowded House.

« Nous avons fait une ‘jam’ avec Mike et Neil, et avons réalisé que c’est la bonne combinaison pour continuer l’aventure dans le style Fleetwood Mac. Nous savons que nous avons quelque chose de nouveau, même si nous gardons le son ‘Mac’ caractéristique », a commenté le fondateur du groupe Mick Fleetwood.

Lindsey Buckingham avait rejoint la formation en 1975 et a composé des titres emblématiques comme « Go Your Own Way » et « Tusk ». Il a également entamé une carrière solo avec succès.

Fleetwood Mac débutera sa prochaine tournée en juin.

Source: Belga