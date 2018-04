Flèche Brabançonne: Veranda’s Willems-Crelan disputera mercredi sa dernière course du printemps

L’équipe cycliste Véranda’s Willems-Crelan, qui a été frappée dimanche par le décès de son coureur Michael Goolaerts sur la route de Paris-Roubaix, va participer mercredi à la Flèche Brabançonne. « Ce sera notre dernière course du printemps », a confirmé le directeur sportif de l’équipe Pro continentale Michiel Elijzen mardi lors d’une conférence de presse à Aerschot. « Le Tro-Bro Léon en France (15 avril) a été retiré du programme ». « La décision de disputer la Flèche Brabançonne a été prise après consultation avec la famille de Michael et les coureurs. Les coureurs qui seront au départ mercredi ont pu décider eux-mêmes de venir et la famille soutient pleinement notre participation. Nous disputerons la course en hommage à Michael. Lui-même aurait certainement aimé que nous entrions dans la compétition avec un sentiment positif ».

« Des autocollants avec le hashtag #all4Goolie’ seront placés sur nos voitures. Nous avons également parlé à l’organisation, qui a décidé qu’une minute de silence serait observée avant le départ. »

Source: Belga