Flèche Brabançonne: Lotto Soudal avec Tiesj Benoot et cinq autres Belges au départ

Tiesj Benoot, 3e l’an dernier, emmènera l’équipe Lotto Soudal à la Flèche Brabançonne mercredi. La formation du WorldTour a officialisé mardi la composition de son effectif pour la classique (1.HC) de 201,9 km entre Louvain et Overijse. Tiesj Benoot sera accompagné par le Polonais Tomasz Marczynski et cinq autres coureurs belges, Rémy Mertz, Maxime Monfort, Tosh Van der Sande, Jelle Vanendert et Tim Wellens.

Vainqueur des Strade Bianche début mars, Tiesj Benoot avait disputé le Tour des Flandres (8e), mais avait laissé, comme l’an dernier, Paris-Roubaix de côté. Parti en stage en Espagne, le Gantois de 24 ans est rentré en Belgique, choqué, comme tout le peloton, par le décès de Michael Goolaerts, avec lequel Tiesj Benoot a longtemps roulé.

Tiesj Benoot roulera à la Flèche Brabançonne pour préparer aussi l’Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège avec de certaines ambitions.

