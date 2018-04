Conflit en Syrie – Rejet à l’ONU d’un projet russe de résolution par manque de voix

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le Conseil de sécurité de l’ONU a rejeté mardi un projet de résolution russe proposant la création d’un mécanisme d’enquête sur les armes chimiques en Syrie, qui n’a pas recueilli la majorité de neuf voix nécessaires à son adoption. Ce texte a été approuvé par six pays, alors que sept se sont prononcés contre et deux ont choisi l’abstention. Le projet russe remettait au Conseil de sécurité l’ultime décision d’entériner ou non les conclusions d’une enquête. L’Occident a dénoncé le manque d’indépendance du nouvel organisme envisagé.

source: Belga