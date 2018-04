Attaque chimique présumée: Moscou va déposer à l’ONU une résolution exigeant une enquête

Tweet on Twitter

La Russie va déposer mardi à l’ONU un projet de résolution concurrent de celui des Etats-Unis pour exiger « une enquête » qui impliquerait l’Organisation internationale sur les armes chimiques (OIAC) après l’attaque chimique présumée contre les rebelles syriens à Douma, a annoncé le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Pour que « les enquêteurs de l’OIAC remplissent leurs obligations », ils doivent « nécessairement se rendre sur place », a poursuivi Sergueï Lavrov. Selon lui, les forces russes en Syrie et le régime syrien sont en mesure de garantir la sécurité des inspecteurs de l’OIAC.

« Nous ne pouvons plus donner foi aux résultats des enquêtes qui se font à distance », a-t-il ajouté en évoquant l’attaque au gaz sarin contre la localité syrienne de Khan Cheikhoun (plus de 80 morts), attribuée au régime syrien par Washington et ses alliés.

Les Etats-Unis doivent déjà déposer mardi un projet de résolution instituant un mécanisme d’enquête international sur le recours à des armes chimiques en Syrie, mais il comprend des « éléments inacceptables » pour la Russie, selon l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassili Nebenzia.

source: Belga