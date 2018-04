VIDEO. L’impressionnante destruction ratée d’un silo au Danemark

Tweet on Twitter

Au Danemark, des centaines de personnes étaient venues assister à la démolition à l’explosif d’un silo de 53 mètres. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Vendredi dernier, dans la petite ville danoise de Vordingborg Harbor, plusieurs centaines de personnes étaient venues assister à la destruction d’un vieux silo de 53 mètres de haut. Les explosifs avaient minutieusement été placés par des experts en démolition et un périmètre de sécurité avait été installé par les autorités.

Mais une fois que les détonations ont retenti, rien ne s’est passé comme prévu. En effet, l’imposant bâtiment est tombé de l’autre côté que celui prévu et s’est effondré sur un centre culturel et une bibliothèque. Par chance, aucune personne n’a été blessée par l’incident et seuls des dégâts matériels ont été enregistrés.

Som mange af jer nok allerede set eller hørt, så gik fredagens silosprængning på Sydhavnen i Vordingborg desværre ud… Geplaatst door Vordingborg Kommune op zondag 8 april 2018

Les autorités ont ouvert une enquête pour tenter de comprendre les causes de cette impressionnante démolition ratée.