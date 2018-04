La plupart des femmes préfèrent leur meilleure amie à leur mari, selon une étude

Préférez-vous votre mari ou votre meilleure amie ? C’est la question qui a été posée à un peu plus de 1.500 femmes mariées britanniques.

Un récent sondage a montré qu’un peu plus de la moitié des femmes britanniques préféraient leur meilleure amie à leur mari. Selon nos confrères de Metro UK qui ont relayé cette enquête, la question a été posée 1.517 femmes mariées à travers la Grande-Bretagne. Les résultats étaient très serrés mais un peu plus d’une femme sur deux a déclaré préférer sa meilleure amie à son mari.

Les raisons de cette préférence

Le sondage ne s’est pas arrêté là. Les chercheurs ont ensuite cherché à en savoir plus en demandant toutes les raisons pour lesquelles ces femmes mariées préféraient leur BFF (Best Friend Forever) à leur homme. La principale raison donnée est de pouvoir discuter de tout avec sa meilleure amie (57%). Le fait qu’elle soit plus à l’écoute arrive en deuxième position (45 %), juste devant le fait de pouvoir lui raconter des choses qu’on ne pourrait pas raconter à son partenaire (44 %).

Parmi les autres raisons évoquées par les femmes sondées, il y a également le fait de pouvoir vraiment être soi-même (29 %), que la meilleure amie offre de meilleures conseils (28 %), qu’elle est moins irritante (26 %) ou encore qu’elle ait un meilleur sens de l’humour (19 %). Inversement, le sondage ne donne pas les raisons de l’autre moitié des répondantes qui ont indiqué préférer leur mari à leur meilleure amie.

Un autre sondage confirme la tendance

Ce sondage insolite n’a cependant pas grand-chose de scientifique. Il a été commandé par Champneys, une chaîne d’hôtel et de spas en Grande-Bretagne, et on ne connaît pas les détails sur la méthode utilisée, ni sur la sélection de l’échantillon. Néanmoins, nos confrères britanniques de Metro ont décidé de poser la question à leurs lectrices. À la question « Qui préférez-vous ? », 62 % des répondantes ont choisi leur meilleure amie et 38 % leur mari.