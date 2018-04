VIDEO. Un papa transforme son fils en Pinocchio, le résultat est génial

Dans les conventions geeks et les carnavals, les participants rivalisent d’ingéniosité pour trouver le déguisement parfait. Au Mexique, à l’occasion du carnaval, un père et son fils se sont transformés en Geppetto et Pinocchio, pour un résultat génial.

Le 1er avril dernier, à San Pedro Tláhuac, au Mexique, les habitants ont enfilé leur plus beau déguisement pour défiler à l’occasion du traditionnel carnaval de la ville. Dans le cortège, un duo s’est particulièrement distingué et grâce aux réseaux sociaux, ils ont fait rire des internautes du monde entier.

Une idée brillante

Pour ce carnaval du 1er avril, un père de famille mexicain a eu la brillante idée de former un duo avec son fils et de rejouer la scène culte d’un dessin animé de Disney. Le papa a mis une perruque blanche, une moustache et une veste sans manches pour ressembler à Geppetto dans Pinnochio. Il a ensuite déguisé son fils comme le célèbre pantin de bois.

Une vidéo vue des millions de fois

Au rythme de la fanfare, père et fils, déguisés en Geppetto et Pinnochio, ont rejoué la scène du second long-métrage de Disney dans laquelle le vieux sculpteur actionne sa marionnette en bois. Filmée et diffusée sur Facebook, la scène a rapidement fait le tour du monde. Au total, les vidéos montrant le papa et son fils dans le cortège cumulent plus de 10 millions de vues.

Carnaval en Tláhuac Geplaatst door Tonatiuh Martinez op zondag 1 april 2018

Ce dimanche 8 avril, ils ont de nouveau enfilé leurs déguisements de Pinocchio et de Geppetto afin de remercier les internautes pour se succès inespéré. Le duo a désormais même sa propre page Facebook baptisée Donovan el niño Pinocho .