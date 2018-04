Des primes de retour de 5 centimes pour les canettes récoltées

Le projet pilote que la Wallonie envisage dès la mi-2018 dans une grosse dizaine de communes pour lutter contre les dépôts sauvages de canettes consistera en une prime de retour de 5 centimes sur chaque canette rendue à une machine.

Les Régions envisagent depuis plusieurs années déjà l’instauration d’une consigne sur les canettes. Cette mesure est réclamée par les associations environnementales et certaines communes pour lutter contre les déchets sauvages. Mais les secteurs industriel, commercial et de gestion des déchets s’y opposent.

Les Régions leur ont donné du temps pour mettre en place des initiatives de prévention, d’éducation du public (opérations de propreté) ou des projets pilote de récolte, tout en veillant à se réserver l’épée de Damoclès de la consigne. Mais cette menace a reçu du plomb dans l’aile dernièrement, lorsque la N-VA s’est opposée à la consigne au gouvernement flamand. Or, consigner les canettes n’aurait de sens que si la mesure est prise à l’échelle de la Belgique, conviennent PS et MR, appuyés en cela par le ministre wallon de l’environnement, Carlo Di Antonio (cdH). Dans leur accord de majorité, MR et cdH avaient convenu de s’en tenir à un projet pilote, afin d’évaluer l’intérêt de la consigne et de prévenir d’éventuels effets pervers, notamment sur le petit commerce. C’est à cet égard notamment que le MR s’interroge sur l’opportunité de la consigne, que le cdH veut quant à lui voir aboutir.

On sait désormais que le projet pilote -attendu à la mi-2018 dans une quinzaine de communes- ne prendra pas la forme d’une consignation, mais bien d’une prime de retour que paiera Fost-Plus, l’organisme privé qui finance la collecte sélective, le tri et le recyclage des déchets d’emballages ménagers. Concrètement, cette prime de retour serait de 5 centimes pour chaque canette usagée rendue dans une machine placée dans un lieu public (ou un commerce). L’estimation du coût, pris en charge par Fost-Plus, serait de 250.000€ pour deux ans (équipement, suivi, études, etc.), plus la partie variable non encore mesurable des 5 centimes par canette. «Le projet vise les canettes abandonnées en bord de route, que les mouvements de jeunesse par exemple pourraient récolter. Mais on sait qu’il y aura aussi un effet de collecte à la maison», note Carlo Di Antonio.