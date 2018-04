Remplacer les assiettes et couverts jetables par des répliques en son de blé? C’est l’idée d’un entrepreneur polonais. Si l’idée paraît farfelue, elle possède en réalité de nombreux avantages.

On le sait, l’organisation de meeting ou de rassemblement amène souvent à l’utilisation d’assiette et de couvert jetable pour éviter la casse et des vaisselles sans fin. Mais qu’elles soient en plastique ou en carton, les assiettes jetables polluent énormément. Et pour cause, sans même parler de l’énergie et des matières premières utilisées dans leur fabrication, ces ustensiles d’un jour sont rarement recyclables et mettent parfois plusieurs siècles à disparaître. C’est de ce constat qu’est née l’idée d’un entrepreneur Polonais, Jerzy Wysocki, de fabriquer des assiettes jetables en son de blé. Une idée plutôt simple à réaliser, peu coûteuse et qui pourrait permettre de réduire drastiquement l’utilisation d’assiettes en plastique.

Pour bien comprendre, il faut d’abord expliquer ce qu’est le «son» de blé. Il s’agit en fait de l’enveloppe rigide entourant le grain de blé. Et si on commence à en trouver dans les supermarchés pour certaines de ses vertus, notamment pour le transit intestinal, il est considéré comme un déchet et jeté dans la plupart des processus impliquant le broyage du blé.

Une tonne de son pour 10.000 assiettes

En plus d’utiliser un «déchet», la fabrication de ces assiettes a un autre avantage, la simplicité. En effet, il suffit d’une petite quantité d’eau et d’une presse pour les réaliser. Pas de colle, pas de produit rajouté. Et le rendement est plutôt bon puisqu’’une tonne de son pur permet de fabriquer 10.000 assiettes. Contrairement au plastique qui peut mettre jusqu’à 1.000 ans pour disparaître dans la nature, les assiettes en son se compostent en 30 jours ou peuvent, tout simplement, se croquer.

Une initiative intéressante et au bon timing. La France interdira dès 2020 la vente de vaisselles en plastique sur son territoire. Une telle mesure n’est pas encore envisagée en Belgique, mais il ne serait pas surprenant qu’elle s’aligne sur sa voisine.