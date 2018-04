Ysaline Bonaventure battue d’entrée par Johanna Larsson à Bogota

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ysaline Bonaventure a été battue lundi dès le 1er tour à Bogota. La Liégeoise de 23 ans, 133e mondiale, s’est heurtée à Johanna Larsson dans ce tournoi de tennis WTA sur terre battue doté de 250.000 dollars. La N.1 suédoise, 73e mondiale et 3e tête de série dans la capitale colombienne, s’est imposée en deux manches 7-6 (7/4) et 6-1 en 1h08. Bonaventure dispute encore le double à Bogota. Elle jouera en compagnie de la Mexicaine Victoria Rodriguez. Elles seront opposées au premier tour, toujours ce lundi, aux Américaines Kaitlyn Christian et Sabrina Santamaria, 4e tête de série.

Maryna Zanevska (WTA 155), éliminée au deuxième tour des qualifications du simple, jouera aussi le double. Elle fera équipe avec la Croate Tereza Mrdeza. Elles débuteront face au duo argentino-chilien composé de Maria Irigoyen et Daniela Seguel. Celle-ci a sorti Zanevska en qualification du simple et s’est hissée dans la foulée pour le 2e tour.

Source: Belga