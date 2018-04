L’Italien Fabio Capello annonce qu’il n’entraînera plus

L’entraîneur Fabio Capello, 71 ans, a annoncé lundi, lors d’une émission radio, que son passage au Jiangsu Suning a été sa « dernière expérience footballistique ». Ancien coach à succès de l’AC Milan, du Real Madrid et de la Juventus, Capello veut à présent se concentrer sur son rôle de consultant à la télévision italienne. Fin mars, Capello a quitté le Jiangsu Suning neuf mois à peine après son arrivée en Chine. Dans une émission radio de la RAI, Capello a exclu d’être candidat au poste de sélectionneur de l’Italie, qui attend toujours un nouveau coach fédéral depuis le licenciement de Gian Piero Ventura en novembre, annonçant au passage qu’il n’entraînera plus. « J’ai déjà vécu des expériences avec les équipes nationales anglaise et russe. J’ai voulu encore une fois entraîner un club. Jiangsu a été ma dernière expérience footballistique. J’ai fait tout ce que je voulais faire, je suis très heureux de ce que j’ai accompli. A présent, je m’amuse à faire le consultant: dans ce rôle, on gagne tout le temps. »

En tant qu’entraîneur, Capello possède l’un des palmarès les plus fournis du football italien: il a remporté une Ligue des Champions (1994) et quatre championnats d’Italie avec l’AC Milan (1992, 1993, 1994 et 1996) et un Scudetto avec l’AS Roma (2001). Il avait aussi gagné deux titres avec la Juventus (2005 et 2006), mais ils ont été retirés suite au le scandale ‘Calciopoli’. En tant que joueur, Capello, intrnational italien à 32 reprises (8 buts), avait évolué avec ces trois équipes, remportant une Coupe d’Italie avec la Roma (1969) et quatre titres de champion, trois avec la Juventus (1972, 1973 et 1975) et un avec l’AC Milan (1979).

Il a entraîné le Real Madrid à deux reprises, à dix ans d’intervalle, remportant deux titres, en 1997 et 2007. Capello a été le sélectionneur de l’Angleterre de 2007 à 2012 et de la Russie de 2012 à 2015. Avec les Russes, il avait affronté les Diables Rouges au Mondial 2014 (victoire 1-0 de la Belgique).

Source: Belga