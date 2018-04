La Flèche brabançonne rendra hommage à Michael Goolaerts

La Flèche brabançonne, qui aura lieu mercredi, rendra hommage au coureur cycliste Michael Goolaerts, qui est décédé dimanche à l’âge de 23 ans après avoir fait un arrêt cardiaque lors de Paris-Roubaix. Une minute de silence sera organisée au départ de la course, sur la Grand-Place de Louvain. L’équipe de Goolaerts, Verandas Willems-Crelan, prendra ensuite la tête du peloton jusqu’au départ réel de l’épreuve, où une nouvelle minute de silence aura lieu. « En tant qu’organisateur, c’était le moins que l’on puisse faire pour sa famille et ses amis après un tel drame », souligne Pascal Demol. « Nous serons plus dans la retenue et Verandas Willems-Crelan montera sur le podium de départ en dernier », a-t-il ajouté.

L’équipe avait déjà confirmé qu’elle serait bien au départ de la course mercredi.

source: Belga