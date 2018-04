Kristof De Kegel, entraîneur de Michael Goolaerts: « cela semble si irréel »

Kristof De Kegel, l’entraîneur de Michael Goolaerts, était profondément abattu par la mort du jeune coureur de Veranda’s Willems-Crelan, 23 ans, dans Paris-Roubaix dimanche. « Cela semble si irréel », a réagi Kristof De Kegel déjà durement touché par le décès de deux autres de ses coureurs Antoine Demoitié et Daan Myngheer.

« Pendant la course, nous n’en savions pas beaucoup plus sur la situation », a raconté Kristof De Kegel, qui est aussi second directeur sportif chez Veranda’s Willems-Crelan. « Nous savions qu’il était tombé et que c’était grave, mais pas qu’il avait eu un arrêt cardiaque. Pendant la course, il y a deux sentiments, celui d’être occupé par la course, mais aussi d’être préoccupé par ce qui se passe. C’est difficile. Tu es sur pilotage automatique parce que la course continue et tu dois continuer. Ce n’est qu’après la course que l’on en a su un peu plus. Et au soir est tombée la terrible nouvelle… »

Kristof De Kegel a déjà dû faire face aux décès de deux coureurs qu’il a entraînés, Antoine Demoitié et Daan Myngheer. « On ne s’en remet jamais. J’espère que c’est tout maintenant. C’est un drame pour les parents, pour la famille et pour l’équipe. Je ne comprend pas comment cela peut arriver, un si jeune coureur qui y laisse la vie. »

