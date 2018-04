Euro U18 de volley – La Belgique subit un premier revers 3-0 contre l’Italie

Tweet on Twitter

L’équipe nationale belge des U18 de volleyball s’est inclinée logiquement face à l’Italie dans son 3e match du championnat d’Europe qui se déroule en Tchéquie et Slovaquie. Lundi, à Puchov (Slovaquie), les boys de Mieke Moyaert ont été défaits en trois sets (25-18, 25-23, 25-18). Les Young Red Dragons avaient remporté leurs deux premiers matchs contre la France (3-1) et l’Ukraine (3-0). Ils occupent la 3e place du groupe 2 à égalité de points avec la Russie (6). Celle-ci les devance grâce à un meilleur ratio de sets (7/3 contre 6/4). L’Italie est seule leader avec un maximum de 9 points.

Après la journée de repos mardi, la Belgique sera opposée à la Slovaquie mercredi (17h30) et à la Russie jeudi (15h00). Ce dernier match sera sans doute déterminant pour le 2e ticket des demi-finales.

L’an dernier, alors que l’Euro était encore réservé aux U19, les Belges avaient pris la 7e place, la victoire était revenue aux Tchèques devant les Italiens.

Les deux premiers du groupe 2 se qualifient pour les demi-finales croisées avec les deux premiers du groupe 1, samedi 14 avril.

– Résultats de la 3e journée lundi:

Russie – France 3-0

Slovaquie – Ukraine 2-3

Belgique – Italie 0-3

– Classement (tous 3 m.)

1. Italie 9; 2. Russie 6; 3. Belgique 6; 4. France 3; 5. Ukraine 2; 6. Slovaquie 1.

