Eden Hazard veut conclure la saison en beauté avec Chelsea

Eden Hazard et Chelsea ne disputent pas leur meilleure saison. Dimanche, lors de la 33e journée de Premier League, les ‘Blues’ n’ont pu faire mieux qu’un partage à domicile 1-1 face à West Ham. Avec 10 points de retard sur le quatrième, Tottenham, la qualification en Ligue des Champions semble un mirage pour le champion d’Angleterre en titre. Après les éliminations en Ligue des Champions et en Coupe de la Ligue et un 4 sur 15 en championnat, la position de l’entraîneur Antonio Conte est plus instable que jamais. « Nous devons travailler ensemble », a expliqué Hazard sur le site du club. « Il reste six rencontres à jouer en championnat (Chelsea en compte une de retard, ndlr) et nous devons tout essayer pour figurer dans le top-quatre à la fin de la saison. Quand tu joues à Chelsea, tu veux être en Ligue des Champions chaque année, mais l’an passé, nous ne l’avons pas jouée et nous avons remporté le championnat, donc parfois une mauvaise chose peut en créer une bonne. Mais nous jouerons pour essayer de nous qualifier en Ligue des Champions, c’est sûr. »

Chelsea peut toujours terminer la saison avec un trophée. Dans deux semaines, les ‘Blues’ affronteront à Wembley Southampton en demi-finale de la FA Cup. « J’espère, pour les fans et pour nous-mêmes, que nous réussirons à obtenir quelque chose. Nous avons toujours la FA Cup à jouer. Nous devons ramener ce trophée à Stamford Bridge. »

Contre West Ham, Chelsea a une nouvelle fois été rejoint au score après avoir ouvert la marque. « Quand tu regardes le match, tu sais que nous avons tout donné. Cette saison ne se passe pas bien, nous avons commis certaines erreurs et encaissé un but. Après, devant le but, nous n’avons pas marqué et ça s’est terminé 1-1. Cette saison, cela est arrivé plusieurs fois. Je me souviens le match à Manchester United, nous contrôlions bien le match et à la fin nous avons perdu. La semaine dernière, contre Tottenham, c’était pareil. »

Hazard totalise cette saison 11 buts en 28 rencontres de Premier League.

