Décès Michael Goolaerts – Le coureur avait passé des examens médicaux complets en novembre

Michael Goolaerts, décédé dimanche au cours de Paris-Roubaix avait subi les examens médicaux habituels avant le début de la saison cycliste. « En novembre, il a passé un examen complet comme c’est le cas chaque année dans le peloton », a appris Belga. « Il n’y avait pas eu de problèmes à l’époque et Michael avait reçu le feu vert pour courir. » Selon son entourage, il s’avère que Goolaerts n’a jamais signalé de problèmes cardiaques. « Michael n’avait jamais eu de problèmes avant. Alors cette mort nous submerge complètement. »

L’autopsie du corps de Goolaerts, décédé dimanche soir dans un hôpital de Lille, après avoir subi un arrêt cardiaque pendant Paris-Roubaix, sera pratiquée dans les prochains jours en France.

« Selon les premiers éléments, c’est un malaise, sans doute cardiaque, qui a provoqué la chute, ce n’est pas la chute qui a provoqué son état », a ajouté le parquet.

Il est loin d’être certain que l’autopsie sera concluante. Il existe un risque que la cause de l’insuffisance cardiaque ne soit jamais entièrement comprise.

Source: Belga