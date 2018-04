Conflit en Syrie – Macron « condamne les attaques chimiques » et se coordonne avec Trump

Le président français Emmanuel Macron, qui s’est entretenu au téléphone avec son homologue américain Donald Trump dimanche soir, a « condamné avec la plus grande fermeté les attaques chimiques le 7 avril contre la population de Douma dans la Ghouta orientale », a annoncé l’Elysée dans un communiqué. Les deux dirigeants « ont échangé leurs informations et leurs analyses confirmant l’utilisation d’armes chimiques » et « décidé de coordonner leurs actions et leurs initiatives au sein du Conseil de Sécurité des Nations unies qui doit se réunir ce lundi 9 avril à New York », ajoute la présidence française.

source: Belga