L’ovule crie famine

Lorsqu’il est temps de se procurer de la nourriture, l’ovule envoie un signal aux petites cellules environnantes et ce message s’amplifie au fur et à mesure que se poursuit sa croissance, ressort-il d’une étude de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (Montréal).

Les cellules reproductrices féminines ont besoin de nutriments pour croître et rester fertiles, rappelle l’équipe de chercheurs canadiens. Les ovules puisent leurs nutriments dans de petits tubes servant à l’alimentation des cellules, appelés filipodes. Jusqu’à présent, les scientifiques ne savaient pas vraiment à quel moment ni comment ceux-ci se formaient.

L’ovule est en fait responsable de sa propre croissance et ses aptitudes à communiquer sont très développées, ont découvert les chercheurs du centre McGill. Lorsqu’il est temps de se procurer de la nourriture, l’ovule envoie un signal aux petites cellules environnantes. Au fur et à mesure que se poursuit sa croissance et que son besoin de nourriture augmente, l’ovule demande à ces cellules de produire davantage de filipodes.

Les recherches ont permis d’établir que l’ovule « joue un rôle actif dans la création du microenvironnement dont il a besoin pour poursuivre son développement », explique le professeur Hugh Clarke, auteur principal de l’étude.