Une riche famille belge achète une île en Espagne

La famille Cigrang s’offre la superbe S’espalmador, petite île des Baléares espagnoles, pour la coquette somme de 18 millions d’euros.

Les frères Chistian, Jean-Philippe, Pierre et Michel Cigrang, une des familles les plus riches de Belgique, viennent d’acquérir l’île de S’Espalmador, petit bout de paradis accessible à pied depuis Formentera à marée basse. Les Cigrand ont fait fortune dans le transport maritime avec la société « Cobelfret » (fondée par Léon Cigrang en 1928 et dont le siège social se trouve au Luxembourg). Ils sont également actionnaires de la banque Degroof-Petercam.

Un endroit rêvé

L’île fait 3 kilomètres de long pour 800 mètres de larges, soit 135 hectares sous le soleil des Baléares. Elle est bien connue pour ses plages paradisiaques et les célébrités qui viennent y prendre des bains de boue après une soirée à Ibiza, les plus connues étant Paris Hilton ou encore la famille royale britannique (William, Kate et Harris). Elle compte deux maisons, l’une relativement modeste (quatre chambres et une salle de bain), l’autre autrement plus luxueuse (douze chambres, huit salles de bain et trois terrasses). On peut également y trouver une chapelle et un phare.

Una familia de Luxemburgo compra el islote protegido de S’Espalmador https://t.co/JZJdM686Oq pic.twitter.com/cXzBpjTBrJ — La Vanguardia (@LaVanguardia) March 20, 2018

Une belle opération

Achetée en 1932 par Bernardo Cinnamond James pour 42.500 pesetas, soir 255 euros actuels ! L’île était jusqu’à présent la propriété de ses petits-enfants Norman Cinnamond et sa sœur. Eprouvant des difficultés financières à assumer l’entretien du lopin de terre, ils essayaient de vendre depuis plusieurs années déjà. Proposée en 2005 à 24 millions d’euros, d’abord aux autorités locales de Formentera puis à des acheteurs privés, les Cinnamond ont dû se résoudre à baisser le prix faute de repreneurs. C’est ainsi que les Cigrang ont fini par remporter les enchères pour 18 millions d’euros.

Non sans restrictions

L’une des raisons pour lesquelles l’île ne trouvait pas d’acquéreurs à ce jour tient au fait qu’il est formellement interdit d’y bâtir quoi que ce soit, celle-ci étant protégée. Les Cigrang devront donc se contenter des magnifiques plages et des constructions déjà présentes sur S’Espalmador…