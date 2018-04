Taux de participation record pour la 8e édition de la Chasse aux sex-toys à Wépion

Le succès était au rendez-vous pour cette 8ème édition de « Chasse au sex-toys ». Lancé en 2011, l’événement qui avait alors beaucoup fait parler de lui connaît une popularité grandissante pour le plus grand plaisir des entreprises « Soft Love » et « Elle-émoi asbl »

Ce sont près de 4.300 participants qui se sont pressés pelles à la main pour déterrer les quelques 800 cadeaux enfouis dans le champs de Wépion (Namur). Un record pour l’événement puisque cela représente 2.000 participants de plus que prévu.

Une réussite qui s’internationalise et qui séduit aussi les hommes

La formule dépasse les frontières de la Belgique et des genres. On dénombrait ce dimanche 800 Français parmi les fouisseurs et pas moins de 300 hommes ! Cette popularité chez nos voisins a d’ailleurs incité les organisateurs à préparer une future édition de l’autre coté de la frontière.

S’amuser et sensibiliser

Au-delà du coté festif, cette chasse était également l’occasion d’aborder des sujets plus sensibles, touchant notamment à la santé et au rapport femme/médecin. En effet, l’association « Endométriose asbl », présente pendant l’événement, en a profité pour informer le public sur cette affection. Se manifestant par d’intenses douleurs abdominales, et souvent liée à la stérilité, l’endométriose concernerait au moins une femme sur dix. Pourtant, malgré un nombre conséquent de cas, cette maladie est encore mal diagnostiquée et méconnue chez les femmes. « Le sujet de l’endométriose a eu un succès fou. On s’est vraiment rendu compte que beaucoup de femmes qui étaient touchées par la maladie n’osaient pas consulter, ce qui confirme notre rôle de pivot de communication permettant de faire le lien entre les patientes et les sexologues », précise Nicolas Bustin, organisateur.

Malgré un malaise à déplorer, c’est donc une édition plus que réussie qui s’est déroulée ce week-end. L’organisation, qui a en tout accueilli plus de 10.000 personnes, avait été revue suite aux problèmes rencontrés l’année dernière, notamment une pénurie d’eau. Une décision qui a visiblement porté ses fruits. La prochaine édition est annoncée pour le 14 avril 2019.