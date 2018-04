Fin février, un cachalot a été retrouvé échoué sur une plage en Espagne. L’autopsie a montré que des déchets plastiques avaient causé sa mort.

Le 27 février dernier, le cadavre d’un jeune cachalot mâle a été découvert sur une plage de Cabo de Palos, dans la région de Murcie, dans le sud de l’Espagne. Pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles le cétacé s’est échoué, les autorités ont demandé une autopsie.

#AAMM_MURCIA #Cartagena colaboran en la retirada de cachalote en proceso de descomposición varado en #CabodePalos. pic.twitter.com/9GaNlG3RTC — AM Región de Murcia (@aamm_murcia) February 27, 2018

Des sacs plastique, des cordes et même un bidon

Les résultats ont été publiés le 4 avril dernier par la région de Murcie. « Durant l’examen interne, il a été détecté qu’il y avait 29 kg de déchets marins dans son appareil digestif (estomac et intestin) », ont révélé les autorités. Parmi ces déchets, la région indique que les scientifiques ont retrouvé de nombreux sacs en plastique, mais aussi des cordes, des restes de filet de pêche et même un bidon.

Selon les experts qui ont réalisé l’autopsie, cette accumulation de déchets a causé la mort du cachalot. Il serait décédé d’une péritonite ou des suites d’un compactage de son estomac. Suite à cette découverte, le Ministère du Tourisme, de la Culture et de l’Environnement a décidé d’intensifier la sensibilisation contre les déchets plastiques.

Une campagne de sensibilisation

Une nouvelle campagne a été lancée pour réduire la consommation d’emballages et de sacs plastique et pour dissuader les habitants et les vacanciers d’abandonner leurs déchets sur la plage et au bord de la mer. Cette campagne comprend également 11 actions de nettoyage des plages.