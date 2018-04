WTA Lugano – Trois Belges engagées en Suisse: Elise Mertens, Alison Van Uytvanck et Kirsten Flipkens

Elise Mertens (N.2), 22 ans, a hérité de la Luxembourgeoise Mandy Minella, 331e joueuse du monde, au premier tour du tournoi de tennis de Lugano, épreuve WTA sur terre battue dotée de 250.000 dollars. La numéro 1 belge, 20e au classement WTA, aura ainsi l’occasion de prendre sa revanche sur la Luxembourgeoise, 32 ans, qui l’avait battue à Bogota en Colombie (sur terre battue) en 2015 (6-2, 6-4) lors de leur seule rencontre sur le circuit.

Deux autres Belges sont engagées dans le tableau final en simple du rendez-vous suisse.

Alison Van Uytvanck (N.9), 24 ans, 51e mondiale, a hérité de son côté de la Française Oceane Dodin (WTA 93), 21 ans. La joueuse de Grimbergen et la Nordiste en sont à un partout dans leurs confrontations sur le circuit. Dodin l’avait emporté en 2016 sur moquette à Quebec City (6-2, 6-4). Van Uytvanck avait gagné cette année à Budapest sur surface dure (6-3, 6-2) sur le chemin de sa victoire en Hongrie.

Kirsten Flipkens (WTA 75), 32 ans, jouera elle en entrée face à à l’Allemande Carina Witthoeft (WTA 58), 23 ans, et ce pour la première fois sur le circuit.

La Française Kristina Mladenovic (WTA 19) est tête de série numéro 1.

Les trois joueuses Belges sont au programme de la première journée lundi et sont également engagées en double. Alison Van Uytvanck jouera avec Mandy Minella alors qu’Elise Mertens et Kirsten Flipkens seront associées.

