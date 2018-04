Une personne perd la vie lors d’un incendie dans la Trump Tower à New York

Tweet on Twitter

Une personne est décédée au cours de l’incendie qui s’est déclaré dans la Trump Tower à New York samedi soir. Quatre pompiers ont également été blessés lors de leur intervention pour un feu qualifié de « limité » par le président américain Donald Trump. Un appartement au 50e étage de la tour était « entièrement en feu » quand les pompiers sont arrivés sur place à 5.30 samedi, a confirmé le commissaire de la brigade des pompiers new-yorkais, Daniel Nigro.

Ces derniers ont découvert une victime de cinquante ans en état critique qui a été transportée à l’hôpital pour y décéder ensuite.

Quatre pompiers, sur les 200 mis à pied d’oeuvre, présentent aussi des blessures légères.

Dans un premier temps, le président américain Donald Trump, qui possède un penthouse dans le building et où sont installés les bureaux de l’organisation Trump gérant ses affaires, avait déclaré sur Twitter: « L’incendie à la Trump Tower est fini. Très limité (bâtiment bien construit). Les hommes du feu (et les femmes) ont fait du bon travail. MERCI! ».

Ni le président ni les membres de sa famille n’étaient présents dans le bâtiment lors de l’incendie.

C’est la seconde fois que les pompiers se déplacent à la Trump Tower ces derniers mois, alors qu’un petit incendie s’est déclaré en janvier.

Source: Belga