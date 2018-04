Rajoy veut un président catalan « viable » et respectueux de la loi

Tweet on Twitter

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a plaidé dimanche en faveur d’un président de la Catalogne « viable » et qui « respecte la loi », au lendemain de l’annonce de la candidature à la présidence régionale de Javier Sanchez, qui est incarcéré. « Aujourd’hui, le plus urgent est que la Catalogne ait un président viable qui ait les soutiens suffisants et qui, quelles que soient ses idées, respecte la loi », a déclaré à Séville (sud) Mariano Rajoy, en clôture de la convention nationale du Parti populaire.

Samedi, le président du parlement catalan Roger Torrent a annoncé avoir de nouveau désigné l’indépendantiste incarcéré Jordi Sanchez comme candidat à la présidence régionale de Catalogne, toujours vacante trois mois après les élections.

Mais pour être investi, il doit obtenir une autorisation de sortie du juge.

C’est la quatrième fois que le président du parlement catalan propose un candidat: il y a eu le président régional destitué par Madrid Carles Puigdemont, Jordi Sanchez une première fois et l’ancien porte-parole de l’exécutif catalan Jordi Turull.

Les trois sont accusés de « rébellion », une accusation passible de 30 ans de prison, pour avoir participé à la déclaration d’indépendance en octobre, restée lettre morte.

Carles Puigdemont a apporté samedi son soutien à la nouvelle candidature de Jordi Sanchez.

Si un nouveau président de Catalogne n’est pas désigné avant le 22 mai, de nouvelles élections régionales seront automatiquement convoquées.

Tant qu’elle n’a pas d’exécutif, la Catalogne reste sous la « tutelle » de Madrid, qui a suspendu son autonomie après la déclaration d’indépendance du 27 octobre.

source: Belga